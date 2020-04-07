Koronavirüs bitince dünya nasıl bir yer olacak! Fütüristlerden şok tespitler
Koronavirüs salgını sonrası yeni Dünya düzeni mi kuruluyor? İnsanlar yeni düzene ne tepki verecek? Pandeminin dijitalleşmeyi hızlandıracağı, yapay zeka korkusu, aile kavramının farklı bir anlam alacağı fütüristlerin sadece bazı öngörüleri...
Koronavirüs salgını düzene oturmuş dünya üzerindeki gündelik yaşamı değiştirdi. Hergün işe gitmek için evden çıkanlar, evden çalışır oldu. İnsanlar yaptığı aktiviteleri yapamaz oldu. Küçücük bir Örneği fırından alınan ekmeği insanlar evlerinde kendileri yapar oldu. Peki, bu alışkanlıkların kaçı kalıcı? Salgın bittiğinde yeni bir dünya düzeni mi oluşacak? İşte Fütüristlerin koronavirüs salgını sonrası oluşacak hayat hakkındaki öngörüleri..
Bundan elli yıl önce, dünyanın en önde gelen fütüristlerinden Alvin ve Heidi Toffler, hayatın giderek artan hızını ele aldıkları "Future Shock" (Gelecek Şoku) adlı kitabı yayımladı. Toffler, giderek artan bu hızla birçok insanın başa çıkamayacağını ve bu yüzden toplumsal ve bireysel bir şok yaşayacaklarını savundu.
Şoku atlatmanın yolu adaptasyon sağlamak
Kendisini "gelecek odaklı bir stratejik danışmanlık şirketi" olarak tanımlayan Toffler Associates'in CEO'su Maria Bothwell, "Alvin ve Heidi Future Shock'u yazdıklarında kendilerini fütürist olarak tanımlamıyorlardı. Ama eşi benzeri görülmemiş bir değişim hızıyla mücadele eden küresel bir toplum fikrinden heyecan duydukları aşikardı" diyor. Bothwell, söz konusu şoku nasıl atlatacağımızın, adaptasyon yeteneğimize bağlı olduğunu ve yaşananları hafif karşılamaya çalışmanın yeterli olmayacağını söylüyor.
Aile,hükümet gibi kavramlar salgın sonrası değişebilir
İşin karmaşık tarafı, iki toplumun asla aynı olmaması ve o toplumu oluşturan birey, aile, kavim, hükümet ve şirketlerin birbirlerinden çok farklı olması. Bothwell, "Tüm bu oluşumlar yeniliklere farklı hızlarda adapte olabilir ve senkronizasyon eksikliği uyuşmazlıklara yol açmaya devam eder. Bu da gelecekte 'şok' hissine kadar gider" diyor.