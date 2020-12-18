Koronavirüs beyne girebiliyor! 'Diken proteini' korkutan sonuçlar verdi
Koronavirüs pandemisinde her geçen gün yeni veriler elde ediliyor. Son çalışmada Covid-19 geçiren kişilerde zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi sorunlara 'diken proteinlerinin' neden olduğu ortaya çıktı. Diken proteini nedir? Koronavirüs beyne nasıl etki ediyor? İşte yanıtı.
Koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalanan insanlarda yaşanan bulgular incelendiğinde zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi bilişsel etkiler hissedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bilim adamları bu durumun nedenine yanıt ararken önemli veriler elde etti.
Popular Science'da yer alan makaleye göre Bilim adamları Covid-19'un etkilerini araştırıyor. Kendinden önce gelen pek çok virüs gibi Covid-19'un da beyne etki ettiği ileri sürüldü.
Diken proteini beyin duvarını aşıyor: İki gün önce Nature Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmada bilim adamları, sıklıkla virüsün kırmızı kolları şeklinde betimlenen diken proteininin, farelerdeki kan beyin bariyerini aşabildiğini savundu. Söz konusu bulgular, Covid-19'u sebebi olan SARS-CoV-2 virüsünün beyne girebildiğini kuvvetle öne sürüyor.
Peki, Covid-19 beyne nasıl etki ediyor?
Sıklıkla S1 proteini şeklinde adlandırılan bu diken proteini, virüsün girebildiği hücrelere emir veriyor. Çalışmanın baş yazarı ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan William A. Banks, virüsün genelde bağlanma proteiniyle aynı şeyi yaptığını söyledi.