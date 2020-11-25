Koronavirüs belirtisi mutasyona uğradı gün gün ele geçiriyor! Bu semptoma dikkat

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında rekor artışlar vatandaşları tedirgin ederken her gün binlerce kişi kendisinde fark ettiği koronavirüsü belirtileri ile hastanelere başvuruyor. Bu kapsamda vakalarda en çok rastlanan semptom ateş ve üst solunum yolları şikayetleri olsa da kişilerde birçok farklı semptom da gözlemleniyor.