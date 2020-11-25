Koronavirüs belirtisi mutasyona uğradı gün gün ele geçiriyor! Bu semptoma dikkat
Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber her gün binlerce kişi corona virüs belirtileri üzerindeki araştırmalarını gerçekleştiriyor.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında rekor artışlar vatandaşları tedirgin ederken her gün binlerce kişi kendisinde fark ettiği koronavirüsü belirtileri ile hastanelere başvuruyor. Bu kapsamda vakalarda en çok rastlanan semptom ateş ve üst solunum yolları şikayetleri olsa da kişilerde birçok farklı semptom da gözlemleniyor.
Salgının ilk günlerinden itibaren dünya üzerinde ilk kez rastlanan koronavirüsün sır perdesini aralamaya yönelik araştırmalar sürüyor. Virüsün çıktığı ilk dönemden bu güne birçok farklı mutasyona uğradığı saptanırken öte yandan vakalar üzerindeki koronavirüs belirtilerinin de değişti.
Yapılan ilk araştırmalarda ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarla etkisini gösteren bu virüs geçirdiği mutasyonlarla beraber artık çok daha farklı belirtiler de göstermeye başladı. Son dönemde vakalarda en çok kas ve kemik ağrıları gözlemlenirken öte yandan tat ve koku kaybı da yine çokça rastlanan koronavirüs belirtileri arasında yerini alıyor.
İşte virüsün gün gün etkisi...
1-3. gün
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.