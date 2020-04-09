Koronavirüs balta girmemiş Amazon ormanlarına bile sıçradı

Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 88 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül koronavirüsü (Covid-19) bu kez Amazon ormanlarını tehdit ediyor. Yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez yeni tip koronavirüsü vakasının tespit edildiği bildirildi.