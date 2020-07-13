Koronavirüs bağışıklığı sadece birkaç ay sürebilir
İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp hastalığı yenenlerin bağışıklık tepkisi ölçüldü. Bilim insanları, üretilen antikorların hastalığı birkaç ay boyunca önleyebileceğini söyledi.
İngiltere’deki King’s College London tarafından yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 96 kişinin bağışıklık tepkisi 94 gün boyunca izlendi.
Bilim insanları, araştırmada yer alan 96 kişinin tamamının virüsü durdurabilecek ya nötrleyebilecek düzeyde antikor ürettiğini ancak 3 ayın ardından antikor düzeylerinin belirgin bir şekilde düşmeye başladığını açıkladı.
Sonuçları MedRxiv'de yayımlanan araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Kovid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Kovid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.
Bununla birlikte; bilim dünyası hangi düzeydeki antikor düzeyinin Kovid-19’dan korunmaya yeterli olabileceğini net olarak tespit edebilmiş değil fakat kısa dönemli bağışıklık tepkisi soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara yol açan diğer virüslerde de görülüyor.