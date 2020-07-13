Koronavirüs bağışıklığı sadece birkaç ay sürebilir

Bununla birlikte; bilim dünyası hangi düzeydeki antikor düzeyinin Kovid-19’dan korunmaya yeterli olabileceğini net olarak tespit edebilmiş değil fakat kısa dönemli bağışıklık tepkisi soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara yol açan diğer virüslerde de görülüyor.