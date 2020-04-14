Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi Jennifer Haller iki güne dikkat çekti

''Evet birçok risk vardı'': Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerinin altını çizen Haller “Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.