Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi Jennifer Haller iki güne dikkat çekti
Corona virüs salgınına karşı ABD’de geliştirilen ilk aşının denendiği ilk insan olan 44 yaşındaki Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında onlarca aşı çalışması yapılıyor. Onlardan biri de ABD'nin Washington eyaletinde geçtiğimiz haftalarda start alan proje. Bu projeyi diğerlerinden bir adım ileri geçiren yanı ise insanlı testlere başlamış olması.
Aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller, bu süreçte yaşadıklarını İngiliz The Telegraph gazetesine anlattı.
İlanı Facebook’ta görmüş: Aşı çalışması ile ilgili gönüllü arandığını Facebook’ta gördüğünü belirten Haller ilk olarak aklına “Belki ben de bir katkıda bulunabilirim” fikrinin geldiğini ve sürece coronaya karşı mücadele etmek için gönüllü olduğunu belirtti.
''Evet birçok risk vardı'': Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerinin altını çizen Haller “Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.