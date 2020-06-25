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Koronavirüs aşısında yıllık 4 milyar doz hedefi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşı temel problemlerden. Aşı bulunduktan sonra ise nasıl dağıtılacağı sorusu ortaya çıkıyor. Dokuz büyük şirketin oluşturduğu bir koalisyon yılda 4 milyar doz aşı hedefine ulaşabileceklerini iddia etti.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüştü.

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DSÖ verilerine göre; Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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Temmuz ayıyla birlikte dünya genelinde vaka sayısının 10 milyonu aşması bekleniyor.

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Salgının yayılmaya başladığı ilk günlerden beri tüm dünyada Kovid-19 aşısı için bir yarış başladı.

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