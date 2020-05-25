Koronavirüs aşısı yarışında Çin'den umut verici sonuçlar
Çinli ilaç şirketi 'CanSino' tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının insan testleri tamamlandı. 108 gönüllünün katıldığı testlerde hafif yan etkiler rapor edilirken; aşılanan herkesin koronavirüse karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştirdiği belirtildi. Çin böylelikle ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bırakarak potansiyel bir koronavirüs aşısının klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 500 bini, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 345 bini geçerken; Çinli bilim insanları, umut verici bir gelişme kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son açıklamasına göre; küresel çapta, Kovid-19’a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa’da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri devam ederken; Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ekim ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.
Çinli ilaç şirketi 'CanSino Biologics' ise koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan testlerini tamamladığını duyurarak ABD’li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Çin’deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı. Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Kovid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan; yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.