Koronavirüs aşısı yarışında Çin'den umut verici sonuçlar

Çin’deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı. Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Kovid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan; yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.