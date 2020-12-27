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Koronavirüs aşısı olmak için 10 iyi neden

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar, dünyada 1,76 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan pandemiyi durdurmak için hayati bir önem taşıyor. İşte aşı ile ilgili merak edilen detaylar...

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 90-95 etkinlik gösterdiği açıklanan Pfizer/BioNtech, Moderna, SinoVac ve Sputnik V aşılarıyla ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Kanada, İsrail, Bahreyn ve Rusya'da şimdiye kadar 3,5 buçuk milyon kişinin aşıladığı tahmin ediyor.

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Türkiye'nin Çinli ilaç firması SinoVac'tan aldığı 50 milyon doz aşının ilk partisi de yola çıktı.

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Bilim insanları, toplumda aşıyla sürü bağışıklığının sağlanması için nüfusun en az yüzde 60-70'nin aşılanması gerektiğini açıkladı.

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Yani; Türkiye'de en az 50 milyon, dünyada ise 4,5 milyar kişinin aşı olması gerekiyor.

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