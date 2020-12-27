Koronavirüs aşısı olmak için 10 iyi neden
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar, dünyada 1,76 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan pandemiyi durdurmak için hayati bir önem taşıyor. İşte aşı ile ilgili merak edilen detaylar...
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 90-95 etkinlik gösterdiği açıklanan Pfizer/BioNtech, Moderna, SinoVac ve Sputnik V aşılarıyla ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Kanada, İsrail, Bahreyn ve Rusya'da şimdiye kadar 3,5 buçuk milyon kişinin aşıladığı tahmin ediyor.
Türkiye'nin Çinli ilaç firması SinoVac'tan aldığı 50 milyon doz aşının ilk partisi de yola çıktı.
Bilim insanları, toplumda aşıyla sürü bağışıklığının sağlanması için nüfusun en az yüzde 60-70'nin aşılanması gerektiğini açıkladı.
Yani; Türkiye'de en az 50 milyon, dünyada ise 4,5 milyar kişinin aşı olması gerekiyor.