Koronavirüs aşısı olanlar 1 milyon kişiyi geçti! Sağlık Bakanlığı en çok sorular aşı sorularını cevapladı

En çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu”na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Sitede, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, Covid-19 geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı. Sitede bulunan sorulardan bazıları ve cevapları şöyle: