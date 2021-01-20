Koronavirüs aşısı olanlar 1 milyon kişiyi geçti! Sağlık Bakanlığı en çok sorular aşı sorularını cevapladı
TÜRKİYE'de korona virüsü aşısı yapılanların sayısının bugün itibariyle 1 milyon kişiye ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı aşı ile ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Aşılamanın yedinci gününde, 1 milyon kişi Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu. Dün, sağlık çalışanının büyük kısmının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların da aşılanmasına başlanmıştı. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.
Sağlık Bakanlığı, aşı ile ilgili sorulara ise, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden yanıt verdi. Bakanlık en çok merak edilen konulardan olan yan etkileri, "Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik" şeklinde açıkladı.
En çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu”na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Sitede, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, Covid-19 geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı. Sitede bulunan sorulardan bazıları ve cevapları şöyle:
Korona geçirdim yine de aşı olmalı mıyım?
Covid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Covid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir.