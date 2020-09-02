Koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklama
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda önemli çalışmalar yürüten İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın aşısının 2020 sonuna kadar hazır olabileceği açıklandı.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.
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Parlamentoda açıklama yapan Speranza, "Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız. Ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020’nin sonunda hazır olacaktır" dedi.
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Avrupa Komisyonu, AstraZeneca'ya aşının AB üyesi ülkelere sağlanması için 300 milyon doz karşılığında 336 milyon euro ödeme yapmıştı.
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Bununla birlikte; İtalyan Bakan daha önce 'ADZ122' adı verilen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanacağını açıklamıştı.
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