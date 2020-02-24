Koronavirüs Armani'yi de vurdu defile boş salonda yapıldı

İtalya’nın Lombardy kentinde corona virüsü salgını nedeniyle tiyatrolar, sinemalar ve kalabalıkların buluştuğu disko, pub gibi diğer mekanlar kapatılırken, moda dünyası da salgından nasibini aldı. Kentte en az 152 kişinin corona virüsünden etkilendiği haberi sonrası, moda devi Giorgio Armani, Milano Moda Haftası kapsamında düzenleyeceği son büyük defilede son dakika değişikliği yaparak yeni koleksiyonunu boş salonda, seyircisiz olarak sergiledi. Bu, alışıldığı gibi, pek çok ünlü ismin ön sıralarda oturduğu bir defile olmadı.