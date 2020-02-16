Koronavirüs 5 farklı ülkede can aldı
Tayvan Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı.
Yeni tip koronavirüs (covid-19) hızlı ilerleyişini sürdürürken, Çin dışında yaşanan ölüm vakaları da olmaya başladı.
114
Tayvan Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, düzenlediği basın toplantısında 27 Ocak'tan beri öksüren ve 3 Şubat'ta zatürre teşhisi konularak hastaneye yatırılan bir hastanın, hayatını kaybettiğini açıkladı.
214
Hayatını kaybeden 60 yaşındaki taksi şoförünün tıbbi geçmişinde hepatit B ve diyabet hastalıklarının olduğu, ancak Çin anakarasına seyahat etmediği ya da enfekte hastalarla teması olmadığı bilgisi verildi.
314
Hong Kong, Makao ve Çin’den gelen müşterileri olduğu belirtilirken, kendisine yapılan testte korona virüsüne rastlandığı kaydedildi.
414