Koronavirüs 5 farklı ülkede can aldı

İhlas Haber Ajansı

Tayvan Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı.

Yeni tip koronavirüs (covid-19) hızlı ilerleyişini sürdürürken, Çin dışında yaşanan ölüm vakaları da olmaya başladı.

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Tayvan Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, düzenlediği basın toplantısında 27 Ocak'tan beri öksüren ve 3 Şubat'ta zatürre teşhisi konularak hastaneye yatırılan bir hastanın, hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Hayatını kaybeden 60 yaşındaki taksi şoförünün tıbbi geçmişinde hepatit B ve diyabet hastalıklarının olduğu, ancak Çin anakarasına seyahat etmediği ya da enfekte hastalarla teması olmadığı bilgisi verildi.

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Hong Kong, Makao ve Çin’den gelen müşterileri olduğu belirtilirken, kendisine yapılan testte korona virüsüne rastlandığı kaydedildi.

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