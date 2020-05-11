Koronanın sıcak havayla ilişkisi ile ilgili 3 yeni araştırma yapıldı! Uzmanlar bitirecek demişti

Sıcak hava yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durduracak mı?... Bu sorunun yanıtı havaların hissedilir derecede ısınmasıyla birlikte yeniden merak konusu olmaya başladı. Bu noktada insanların merakını giderecek 3 yeni araştırmaya imza atıldı. ABD ve Kanada’da yapılan iki ayrı araştırmaya göre, hava sıcaklığının yükselmesi korona salgınını frenlemeyecek. Ancak Rusların yaptığı araştırmaya göre, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında corona virüs bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybediyor.