Koronanın sıcak havayla ilişkisi ile ilgili 3 yeni araştırma yapıldı! Uzmanlar bitirecek demişti
Aylar geçmesine rağmen önü bir türlü alınamayan yeni tip coronavirüs salgınının sıcak havalarla birlikte yok olacağı tezi ile ilgili 3 yeni araştırma yapıldı. Koronanın başladığı tarihten itibaren uzmanlar tarafından öne sürülen tez bugünlerde daha çok merak konusu...
Sıcak hava yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durduracak mı?... Bu sorunun yanıtı havaların hissedilir derecede ısınmasıyla birlikte yeniden merak konusu olmaya başladı. Bu noktada insanların merakını giderecek 3 yeni araştırmaya imza atıldı. ABD ve Kanada’da yapılan iki ayrı araştırmaya göre, hava sıcaklığının yükselmesi korona salgınını frenlemeyecek. Ancak Rusların yaptığı araştırmaya göre, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığında corona virüs bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybediyor.
Corona virüs salgınının Çin'den dünyaya yayıldığı ilk haftalarda ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek Covid-19'a gribe benzetmişti.
Trump, "Ellerinizi yıkayın, kendinizi temiz tutun. Zorunda olmadıkça, herkesle tokalaşmanız gerekmiyor. Etrafımda soğuk algınlığı ya da grip belirtisi gösteren olursa hemen uzaklaşıyorum" demişti.
Ancak geride kalan aylar Trump'ın sözlerini doğrulamadı ve ABD halihazırda corona virüsün en fazla yayıldığı ve can aldığı ülke oldu.