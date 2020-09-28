Koronadan ölen Mustafa Canlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Herkesin ağabeyi, kardeşi oldu: Canlı’nın Gümüşhane’nin yetiştirdiği önemli kişilerden birisi olduğunu dile getiren Çimen, “Mustafa ağabeyimiz iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir arkadaştı. Mustafa bey gönüllerimize hep taht kurdu. Taraflı, tarafsız herkesin ağabeyi, kardeşi oldu. Gümüşhane’nin 19.Belediye Başkanı oydu. 20.Belediye Başkanı da benim. Milletvekili seçildiğinde TBMM’de ziyaretine gittim. Onda küskünlük dargınlık yalnızca bir akşam sürerdi. Onun en kötü sözü “Hey vicdansız” derdi. Ben bütün haklarımı helal ediyorum” diye konuştu.