Koronadan ölen Mustafa Canlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane’de binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Türk bayrağına sarılı tabutu evinden araçla Gümüşhane Belediyesi önüne getirilen Canlı için burada Belediye Başkanlığı tarafından tören yapıldı. Gümüşhane’de 3 dönem üst üste Belediye Başkanlığı ve 25. dönem Milletvekilliği yapan Canlı’nın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende babası Temel, eşi Müzeyyen, çocukları Ebru, Elif, Yunus Emre Canlı ve sevenleri hazır bulundu.
Törende konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Gümüşhane’nin 3 dönem Belediye Başkanlığını yapan, 25. dönem Milletvekili olarak görev yapan ve en son İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğünü yapan Mustafa Canlı ağabeyimizin vefatı bizi derinden üzdü. Uzaktan ve yakından buraya gelenler, İstanbul’daki mesai arkadaşları, tüm hemşehrilerimiz bu acımıza paydaş olduğunuz için hepinize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Herkesin ağabeyi, kardeşi oldu: Canlı’nın Gümüşhane’nin yetiştirdiği önemli kişilerden birisi olduğunu dile getiren Çimen, “Mustafa ağabeyimiz iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir arkadaştı. Mustafa bey gönüllerimize hep taht kurdu. Taraflı, tarafsız herkesin ağabeyi, kardeşi oldu. Gümüşhane’nin 19.Belediye Başkanı oydu. 20.Belediye Başkanı da benim. Milletvekili seçildiğinde TBMM’de ziyaretine gittim. Onda küskünlük dargınlık yalnızca bir akşam sürerdi. Onun en kötü sözü “Hey vicdansız” derdi. Ben bütün haklarımı helal ediyorum” diye konuştu.
Türk bayrağına sarılı tabut: Önceki dönemlerde Belediye Meclisinde birlikte görev yaptığı Mehmet Devran’ın yaptırdığı duanın ardından Canlı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Kemaliye Camii avlusuna getirildi.