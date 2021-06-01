Korona yüzünden maddi zorluk yaşayan oryantal Didem bakın ne yapmak zorunda kaldı

Didem Kınalı, önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de objektiflere takıldı. Daha önce yaptığı bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için E-devlet başvurusu yaptığını açıklayan ünlü oryantal, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı.