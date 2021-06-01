Korona yüzünden maddi zorluk yaşayan oryantal Didem bakın ne yapmak zorunda kaldı
İlk olarak İbo Show'da tanınan oryantal Didem ardından dans kursu açmıştı. Koronavirüs nedeniyle dans kursunun kirası, faturaları üst üste binince ise zor günler yaşamaya başladı.
Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, geçtiğimiz aylarda pandemi nedeniyle ekonomik zorluk yaşadığını ifade etmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı uzun süredir çalışamayan Didem, 1 yıldır para kazanamadığını bu yüzden kirasını ve faturalarını ödeyemediğini söylemişti.
İşsizlikten yakınan ve dans okulunu kapatan oryantal Didem Kınalı, ekonomik olarak sıkıntı yaşayınca lüks cipini 485 bin TL'ye satışa çıkardı.
Didem Kınalı, önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de objektiflere takıldı. Daha önce yaptığı bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için E-devlet başvurusu yaptığını açıklayan ünlü oryantal, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı.
Didem Kınalı, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi. Ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model lüks cipin 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi.