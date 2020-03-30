Korona virüsten onlarda nasibini aldı işte düğün tarihini erteleyen ünlüler
Tüm dünyayı etkisi altına alarak eve hapseden korona virüs nedeniyle binlerce çiftin düğün hayali de başka bir bahara kaldı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü isimler bir bir düğün tarihlerini erteledi. İşte düğünleri korona virüs engeline takılan ünlüler...
İşte salgın nedeniyle yakın zamanda düğün yapmayı planlayan ünlülerden bazıları...
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Oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile mayıs ayında Fransa- Marsilya’da nikah masasına oturmayı planlıyordu.
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Yurtdışında evlenmeyi planlayan çift bu kararından vazgeçti. Aile arasında bir törenle Türkiye'de evlenmeyi planlayan ikili düğün tarihine henüz karar vermedi. Ancak Ataizi, nikahın bu yıl olacağını bilgisini verdi.
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Yaklaşık beş yıldır oyuncu Feyza Çıpa ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Kutsi, 2017 yılında evlilik yolunda ilk adımı atmış sevgilisiyle nişanlanmıştı.
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