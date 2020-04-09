Korona virüsle mücadelede entübasyon kabinleri kullanılmaya başlandı

Entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen bir işlem olduğunu dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, “Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personeli hasta ile yakın temasta bulunuyor. İşte tamda bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaş riskine karşı personeli koruyor” dedi.