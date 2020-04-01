Korona virüs sonrası WhatsApp çoklu cihaz dönemine geçiyor!
WhatsApp pek çok kullanıcısı tarafından talep edilen özellik için harekete geçti. Şirketin çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladığı öğrenildi.
Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazandı.
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Android Police'te yer alan habere göre, Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladı.
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Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.
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Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.
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