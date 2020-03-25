Korona virüs salgını etkisini azaltmaya başladı! Çin Seddi yeniden ziyarete açıldı
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanın hayatına mal olan korona virüs salgını Çin'de etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladı. Hayatın normale döndüğü ülkede Çin Seddi'nin ziyarete kapanan bir bölümü yeniden açıldı.
Corona virüsün başladığı Çin'de hayat normale dönüyor. 25 Ocak 2020'de kapatılan Çin Seddi, Salı günü tekrardan ziyaretçilere yeni kurallar çerçevesinde açılmaya başlandı.
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Yeniden kapılarını açan Çid Seddi'ne her gün sabah 09:00'dan akşam 16:00'ya kadar ziyaretçi kabul edilecek. Bu kararla birlikte bir takım yeni kurallar da uygulanmaya koyuldu.
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Biletler sadece online olarak alınabilecek. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, düzenli ziyaretçilerinin yalnızca yüzde 30'una izin verileceğini söyledi. Kabul edilmeden önce ateşleri kontrol edileceği belirtildi.
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Ziyaretçiler maske takmak ve diğer insanlardan üç metre uzakta durmak zorunda olacak. Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Çin Seddi'nden fotoğraflar:
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