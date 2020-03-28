Korona virüs ile hayatımıza giren sosyal medya akımları

1. Listemizin başında 'evde kal' çağrısı yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan "evde kal" çağrısı toplumda büyük bir karşılık buldu. Topluun hemen kesimi sosyal medya platformlarından 'evde kal' mesajı veriyor.