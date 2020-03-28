Korona virüs ile hayatımıza giren sosyal medya akımları
Türkiye'nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelesi başladığı ilk günden bu yana sosyal medyada bir çok akım baladı. İşte karantina günlerinde popüler olan o akımlar...
1. Listemizin başında 'evde kal' çağrısı yer alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan "evde kal" çağrısı toplumda büyük bir karşılık buldu. Topluun hemen kesimi sosyal medya platformlarından 'evde kal' mesajı veriyor.
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2.Karantinanın ilk günlerinde sosyal medyada kitap okuma akımı başladı. Herkes okuduğu kitabın fotoğrafını paylaşarak arkadaşına meydan okudu.
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3. Ekmek yap akımı da karantina günlerinde ortaya çıktı. Evde ekmek yapmayan kalmadı...
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