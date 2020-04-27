Korona sonrası Türkiye'ye dönen Esra Akkaya: Hiç bu kadar vakit geçirmedik

"Hiç bu kadar uzun zaman geçirmemiştik": Annemle 20 yaşımdan beri bu kadar uzun zaman geçirmemiştim. Hatta Can hiç bu kadar bir arada olmamıştı. Birbirimizden ne çok şey öğrendik bu süreçte. Mesela İngiltere’den annemi getirmek için döndüğümü düşünüyordum başta, şimdi anlıyorum ki annem beni getirmiş.