Korona sonrası Türkiye'ye dönen Esra Akkaya: Hiç bu kadar vakit geçirmedik
Dünyada hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgınının İngiltere'de etkili olmaya başladığı zamanlarda Türkiye'ye dönen Esra Akkaya, annesiyle ilgili duygusal paylaşımlar yaptı.
Virüs salgını dolayısıyla Türkiye'ye dönen oyuncu Esra Akkaya,bir süredir annesi ve oğlu Can Alex ile karantina günlerini beraber geçiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan, 50 yaşındaki Akkaya, annesiyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.
20 yaşından beri ilk kez annesiyle bu kadar uzun zaman geçirdiğini söyleyen Akkaya, şu ifadeleri kullandı: Benim güzel annem yine giyindi, süslendi bugün. Karantinada niyetli olmak ya da minicik evinde torun tombalak ağırlamak onun için mesele değil hatta keyif. Bir süredir karantinada evi kiminle paylaştığının asla tesadüf olmadığını düşünüyorum.
"Hiç bu kadar uzun zaman geçirmemiştik": Annemle 20 yaşımdan beri bu kadar uzun zaman geçirmemiştim. Hatta Can hiç bu kadar bir arada olmamıştı. Birbirimizden ne çok şey öğrendik bu süreçte. Mesela İngiltere’den annemi getirmek için döndüğümü düşünüyordum başta, şimdi anlıyorum ki annem beni getirmiş.
Tam doğru zamanda yanıma gelmiş, son uçağa bizi atmış, getirmiş ve kanatlarının altına almış bu süreçte. Evlatlarına yemek yapmanın, ortalığı muntazam (onun deyimiyle) tutmanın, her gün bir amaçla uyanmanın, şer gibi görünen durumda hayır aramanın, her şeyin ve önce kendinin kıymetini bilmenin, asla yiyecek atmamanın ve en yakınından en uzağına sonsuz sevgi hissetmenin ne demek olduğunu uygulamalı öğretti bize.