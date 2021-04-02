Korona salgını bitmeden yeni salgın başladı! 'Deli dana'ya benzeyen gizemli beyin hastalığı paniği

Ülke çapında yarattığı panik dünya basınına da yansıyarak yayılan bu hastalıkla ilgili araştırmalara başlayan uzmanların korkusu bunun henüz karşılaşmadıkları yeni bir hastalık olması. Agresif şekilde ilerleyen beyin hastalığıyla ilgili açıklama yapan nöroloji uzmanı Dr. Neil Cashman durumun çevresel toksinlerle ilgili olabileceğini düşündüklerini ancak bunun henüz kesinleşmemiş bir bilgi olduğunu ve araştırmalarına devam ettiklerini ifade etti.