Korona patladı, başhekim Covid-19'dan öldü! Maske' zorunluluğu geldi! Bilim Kurulu üyesi uyardı
Koronavirs vakaları son günlerde artmaya başladı. Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, ’Covid-19' tedavisi gördüğü hastanede öldü. Hacettepe Üniversitesi, "Son 24 saatte korona testlerinde pozitiflik yüzde 3'ten yüzde 20'ye çıktı" uyarısı yaptı. Hastane içinde personel, hasta ve hasta yakınları için maske zorunluluğu getirdi.
Koronavirüsün Eris varyantının Türkiye'de görülmeye başlanmasının ardından Covid-19 testlerinde pozitif çıkma oranı neredeyse 8 katına çıktı. Ankara Hacettepe Hastanesi’nde Perşembe günü ilgili birimler ve başhekimliklere gönderilen yazıda, 24 saat içinde koronavirüs testlerinde pozitiflik oranının yüzde 3'ten yüzde 20'ye çıktığı ve aynı ünitede çalışan üç sağlık çalışanının testinin de pozitif olduğu ortaya çıktı.
Başhekim koronavirüs nedeniyle öldü
Türk Tabipleri Birliği, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hastane içinde maske kullanılacak
Üniversite rektörlüğünün Sağlık Hizmetleri Birimi, Erişkin Hastanesi Başhekimliği ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne gönderdiği uyarı yazısında hasta bakım alanlarında tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının maske kullanmasını istedi.
Hayati önem arzediyor
Geçtiğimiz Perşembe günü tüm birimlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
- Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3'ten yüzde 20'lere kadar ulaşmıştır. Bununla birlikte aynı ünitede çalışmakta olan üç personelinde SARS-COV-2 PCR testi pozitif olarak raporlanmıştır.