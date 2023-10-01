Korona patladı, başhekim Covid-19'dan öldü! Maske' zorunluluğu geldi! Bilim Kurulu üyesi uyardı

Hayati önem arzediyor

Geçtiğimiz Perşembe günü tüm birimlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

- Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3'ten yüzde 20'lere kadar ulaşmıştır. Bununla birlikte aynı ünitede çalışmakta olan üç personelinde SARS-COV-2 PCR testi pozitif olarak raporlanmıştır.