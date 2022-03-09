Korona kötü günler geride kaldı! Toplumsal bağışıklık başladı yaz ayları rahat geçecek

Dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de kasıp kavuran Omicron dalgasında günlük vaka sayısının düşüşe geçmesinin yanı sıra son bir hafta içinde yoğun bakımlarda da gözle görülür rahatlama oldu, zatürre oranları ciddi ölçüde azalma gösterdi. Türkiye, pandemide dünyadaki gibi ‘toplumsal bağışıklık’ planını devreye soktu. Uzmanlara göre aşılılar ve hastalığı geçirenler, koronavirüse karşı bağışıklık oluşmasını hızlandıracak. Ancak aşı ve maske halen iki güçlü koruyucu.