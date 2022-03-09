Korona kötü günler geride kaldı! Toplumsal bağışıklık başladı yaz ayları rahat geçecek
Koronavirüs salgınında vaka sayılarını patlatalan Omicron varyantı dalgasında en kötü geride kaldı. Vaka sayısı düşüşe geçti. Bir hafta içinde yoğun bakımlarda da gözle görülür rahatlama oldu, zatürre oranları ise ciddi ölçüde azaldı. Türkiye toplumsal bağışıklığa geçiyor...
Dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de kasıp kavuran Omicron dalgasında günlük vaka sayısının düşüşe geçmesinin yanı sıra son bir hafta içinde yoğun bakımlarda da gözle görülür rahatlama oldu, zatürre oranları ciddi ölçüde azalma gösterdi. Türkiye, pandemide dünyadaki gibi ‘toplumsal bağışıklık’ planını devreye soktu. Uzmanlara göre aşılılar ve hastalığı geçirenler, koronavirüse karşı bağışıklık oluşmasını hızlandıracak. Ancak aşı ve maske halen iki güçlü koruyucu.
Maske sonrası dönem
Omicron dalgası Türkiye'de pik yaptıktan sonra hızla inişe geçti. Buna paralel olarak açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Kararın, kısa bir süre tekrar vaka sayılarını artırabileceği ancak sonrasında rakamları hızla inişe geçeceği hesaplanıyor. Diğer ülkelere bakılarak yapılan kıyaslamalara göre bu ayın ortası itibarıyla rakamlar daha da hızlı düşecek.
Yoğun bakımlar boşalıyor!
Salgında rakamlar pozitife dönmeye başladı. Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 10'un altına düşerek Omicron öncesi rakama ulaştı. Salgın üreme hızı da 0.7'ye kadar geriledi. 5 ay sonra ilk kez Kovid servislerinde boş yatakların oluşmaya başladığı, acil servislerde ise bekleyen hastaların kalmadığı görüldü.
Son 10 gündür zatürre nadir görülüyor
Hastanelere başvuru ve yatışlarda da belirgin bir azalma oldu. Sevindirici bir başka gelişme ise zatürre ile ilgili. Son 10 gündür Kovid-19 nedeniyle çekilen tomografilerde akciğerlerde zatürre çok nadir görülüyor. Uzmanlar daha önceki haftalarda kıyaslandığında zatürre görülme sıklığı yüzde 75'e varan oranlarda geriledi. Toplantılarda sunulan verilere göre, pozitiflik oranı yüzde 10’un altına düştü. Aktif Vaka sayısı son 20 günde gerilemeye başladı. 800 binlerden 500 bine kadar geriledi. Salgın üreme hızı da 20 gündür 1’in altında seyrediyor.