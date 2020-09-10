Korona isyanı çıktı! 13 bin mülteci isyan edip Moria Kampı'nı ateşe verdi Covid-19 hastaları kaçtı
Korona salgını kamplarda zaten zor bir hayat yaşayan mültecilerin hayatını iyice kabusa çevirdi! Virüsün sıçradığı Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda 13 bin sığınmacı isyan edip kampı ateşe verdi.
Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’nda yaşayan yaklaşık 13 bin sığınmacı (mülteci ve göçmenler), dün sabaha karşı isyan etti. Kamptaki isyan, 35 koronavirüslü hasta ve temaslı kişilerin izolasyon için başka bir bölüme aktarılması çalışmaları sırasında patlak verdi.
Yunan sağlık ve güvenlik görevlileri, salı gecesi COVID-19 testi pozitif çıkan 35 sığınmacıyı, aileleri ve temasa geçtikleri kişilerle birlikte kamp dışındaki bir depoda karantinaya alacağını duyurdu.
Moria’yı terk etmeyi reddedenler ile diğerleri arasında kavga çıktı. Bazı gruplar, kamptaki çadır ve konteynırları ateşe verdi. Rüzgârın da etkisiyle, yangın bütün kampa hızla yayıldı.
Çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Moria’nın yüzde 90’ı kullanılmaz hale geldi. Dün akşam saatlerinde ikinci bir yangının daha yaşandığı kampta, sığınmacıların çok büyük bir bölümü barınaksız kaldı.