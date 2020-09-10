Korona isyanı çıktı! 13 bin mülteci isyan edip Moria Kampı'nı ateşe verdi Covid-19 hastaları kaçtı

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’nda yaşayan yaklaşık 13 bin sığınmacı (mülteci ve göçmenler), dün sabaha karşı isyan etti. Kamptaki isyan, 35 koronavirüslü hasta ve temaslı kişilerin izolasyon için başka bir bölüme aktarılması çalışmaları sırasında patlak verdi.