Korona günlerinde kendi kolonyanızı yapın!
Kolonyanın koronavirüsten korunmak için iyi bir dezenfektan olduğunun öğrenilmesiyle birlikte kolonya satışlarında patlama yaşanmış ve çoğu kişi kolonya bulamaz hale gelmişti.Sizler de bu yöntemle evinizde kendi kolonyanızı yapabilirsiniz.
Kolonya, etil alkol, su ve limon, çiçek veya tütün esansı gibi hoş koku veren maddelerin karışımından oluşan bir çözeltidir. İçerisinde bulundurduğu alkol oranına göre malzemelerde derecelendirme yapılmaktadır.
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Evde kolonya yapabilmeniz için ihtiyacınız olan malzemeler;
- 800 ml etil alkol,
- 12 ml limon esansı,
- 185 ml saf su
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İlk olarak etil alkol ile limon esansını iyice karıştırınız. Daha sonra da saf suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayınız.
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Daha sonra saf su ekleyin ve çözeltiyi hazırlayın. Elde ettiğiniz karışımı süzmeniz gerekmektedir. Bunun için özel kolonya süzme kağıdı veya bezi kullanmalısınız.
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