Korona günlerinde dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Plajlara akın ettiler
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ekonomiyi yeniden canlandırma tartışmaları devam ederken birçok ABD’li hafta sonunda sahillere akın etti.
Dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin plajları doldu taştı. İnsanların sahillere akın etmesi şaşkınlık yarattı.
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Los Angeles’tan Miami’ye, Ocean City Beach’ten Seattle’a plajları dolduran ABD’liler güneşin tadını çıkardı.
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Ulusal Anma Günü tatilinde seyahate çıkan ABD’lilerin sayısında ciddi bir artış gözlenirken, birçok kişi hafta sonunu sahillerde geçiriyor.
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Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, karayollarındaki trafik yoğunluğu da dikkat çekti.
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