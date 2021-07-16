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Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber... 8 aydır koku alamıyor!

Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber... 8 aydır koku alamıyor!

Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren oyuncu Seda Bakan, hastalığı atlatmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen halen koku alamadığını açıkladı.

Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber... 8 aydır koku alamıyor!

Ünlü oyuncu koronavirüsün etkilerinin halen devam ettiğini söyledi. Bakan, "Hastalığın üzerinden 8 ay geçti ama halen koku alamıyorum. 1 ay daha bekleyeceğim. Eğer bu sıkıntım geçmezse doktora gideceğim" dedi.

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Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber... 8 aydır koku alamıyor!

Öte yandan Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafıyla da adından söz ettirmişti. 

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Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber... 8 aydır koku alamıyor!

Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.

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Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber... 8 aydır koku alamıyor!

Seda Bakan kimdir?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur.

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