Korona dönemi webcam ile moda çekimi büyük beğeni aldı!
İtalyan fotoğrafçı Alessio Albi yaratıcılığını kullandı ve mesleğine webcam üzerinden devam etti. Ortaya hayranlık uyandıran bu çalışmalar çıktı!
Kameralı sohbet uygulamaları sayesinde modellere poz verdiren Albi ,çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayarak büyük beğeni topladı.
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“Sosyal mesafe, yaratıcılığın biteceği anlamına gelmiyor” diyen fotoğrafçının çalışmaları hayranlık uyandırdı.
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Fotoğraf çekmeye 24 yaşında başlayan Albi daha önceleri ise çizim ve resim ile uğraşıyormuş. Üniversite eğitimi olarak medikalbiyoteknoloji’den mezun olmuş ve diyetisyen olarak çalışıyormuş.
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İşte fotoğrafçının webcam üzerinden gerçekleştirdiği çekiminden kareler....
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