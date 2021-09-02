Korona bitmeden 'gizemli hastalık' paniği! Şimdiden 50 kişi öldü...

Halihazırda dünya üzerinde en hızlı yayılan varyantın ilk kez görüldüğü ve hastaların gözlerinin oyulmasına yol açan kara mantarın binlerce insanı etkilediği Hindistan'dan, bir başka ürkütücü haber var. Hindistan'ın kuzeyinde görülen gizemli hastalık son bir haftada çoğu çocuk 50 kişinin ölümüne açtı, yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde hissedilen panik dünyaya yayıldı.