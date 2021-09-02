Korona bitmeden 'gizemli hastalık' paniği! Şimdiden 50 kişi öldü...
Koronavirüs ve kara mantar salgınları bitmeden yeni bir salgın başladı. Yüksek ateş, baş ağrısı, sıvı kaybı ve bulantı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalıkta, bazıları kolları ve bacaklarında kızarıklarla hastaneye başvurdu. Yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde özellikle çocukların 'hızlı' bir şekilde ölmesine yol açan hastalık, dünyaya korku saldı.
Halihazırda dünya üzerinde en hızlı yayılan varyantın ilk kez görüldüğü ve hastaların gözlerinin oyulmasına yol açan kara mantarın binlerce insanı etkilediği Hindistan'dan, bir başka ürkütücü haber var. Hindistan'ın kuzeyinde görülen gizemli hastalık son bir haftada çoğu çocuk 50 kişinin ölümüne açtı, yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde hissedilen panik dünyaya yayıldı.
Uttar Pradesh eyaletinde yüksek ateş, baş ağrısı, sıvı kaybı ve bulantı şikayetleriyle yüzlerce insan hastaneye başvurdu, bazılarının kolları ve bacaklarında kızarıklıklar vardı.
BBC, kuzey eyaleti Uttar Pradesh'in bazı şehirlerinde bir haftadır çocukların sabahları yataklarından yüksek ateş ve tere batmış halde uyandığını bildiriyor.
Bilim insanları hastaların neden hayatını kaybettiğini araştırıyor. Doktorlar, sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan dang hummasının ölümlerin muhtemel nedeni olabileceğini söylüyor.