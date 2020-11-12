Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci! Mütevazi bir evi var arabası yok işe bisikletle gidiyor
ALMANYA’da Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin Covid-19’a karşı ürettikleri aşı yüzde 90 başarılı oldu. Bilim insanı Türeci-Şahin çifti tüm dünyanın gündemine oturdu. Uğur Şahin veÖzlem Türeci çifti mütevazi hayatlarıyla da dikkat çekti. Mütevazi evde yaşıyorlar, arabaları yok işe bisikletle gidiyorlar.
Almanya’da Covid-19’a karşı ürettikleri aşının başarılı olmasıyla tüm dünyanın gündemine oturan Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, aldıkları “başarılı” haberini evlerinde Türk çayı içerek kutlamış. Çift şimdiden milyarder oldu. Ancak mütevazi bir evde yaşıyorlar, arabaları yok ve işe bisikletle gelip gidiyorlar.
Almanya’da kurdukarı BioNTech firmasıyla dünyayı karıp kavuran Covid-19 salgınına karşı başarılı bir aşı üreten Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti New York Times gazetesine konuştu. Sonuçların büyük bir rahatlama verdiği söyleyen Dr. Şahin, eşiyle çay demlediklerini ve karşılıklı içtiklerini anlattık. New York Times gazetesinde yer alan haber şöyle:
Covid-19'un sonunu getirebilir
Pazartesi günü BioNTech ve Pfizer, Dr. Şahin ve ekibi tarafından koronavirüs için geliştirilen bir aşının, daha önce enfekte olduğuna dair hiçbir kanıtı olmayan deneme gönüllüleri arasında hastalığı önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu duyurdu. Çarpıcı sonuçlar BioNTech ve Pfizer’ı dünya çapında 1,2 milyondan fazla insanı öldüren bir hastalığa çare bulmak için yarışın önüne taşıdı. Dr. Şahin Salı günü verdiği bir röportajda “Bu Covid döneminin sonunun başlangıcı olabilir” dedi.
Gezegende izim kadar hızlı çalışabilecek şirket yok
Dr. Şahin, geçen ay verdiği bir röportajda, “Gezegende bu çalışmayı, bizim yapabileceğimiz kadar hızlı yapabilecek kapasiteye ve yeterliliğe sahip çok fazla şirket yok” dedi. “Bu yüzden bunu yapmak bir fırsat değil, bir görev gibi geldi, çünkü ilk aşı yapanlardan biri olabileceğimizi fark ettim.” diye ekledi.