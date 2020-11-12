Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci! Mütevazi bir evi var arabası yok işe bisikletle gidiyor

Gezegende izim kadar hızlı çalışabilecek şirket yok

Dr. Şahin, geçen ay verdiği bir röportajda, “Gezegende bu çalışmayı, bizim yapabileceğimiz kadar hızlı yapabilecek kapasiteye ve yeterliliğe sahip çok fazla şirket yok” dedi. “Bu yüzden bunu yapmak bir fırsat değil, bir görev gibi geldi, çünkü ilk aşı yapanlardan biri olabileceğimizi fark ettim.” diye ekledi.