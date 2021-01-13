Korona aşısını bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den MS hastalarına aşı müjdesi! Sonuç başarılı
Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci, geliştirdikleri yüzde 95 etkili koronavirüs aşısıyla tüm dünyanın takdirini kazandı. Ancak Şahin ve Türeci, sadece bununla yetinmedi ve "multiple skleroz"a (MS) karşı tarihte ilk kez mRNA teknolojisinin kullanıldığı bir aşı geliştirdi. Aşı fareler üzerinde başarılı oldu. Ne zaman piyasaya çıkacak.
ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirdiği yeni tip corona virüs aşısıyla tüm dünyanın başarısına hayran kaldığı Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu biyoteknoloji şirketi bir başarıya daha imza attı. Haberci RNA (mRNA) teknolojisiyle tedavi çalışmalar yapan şirketin deneysel multiple skleroz (MS) aşısı farelerde olumlu sonuç verdi.
MS hastalığı nedir?
Otoimmün hastalıklar adı altında sınıflandırılan MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) olağan çalışmaması durumunda meydana geliyor. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
Anormal bağışıklık tepkisini önlemek için geliştirildi
BioNTech’in deneysel enflamatuar olmayan aşısının ise miyelin tabakasına karşı görülen anormal bağışıklık tepkilerini azaltmak için tasarlandı.
Science dergisinde yayımlanan "Deneysel otoimmün ensefalomiyelit tedavisi için enflamatuar olmayan bir mRNA aşısı" adlı çalışmada, BioNTech'teki araştırmacılar, Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz Araştırma Enstitüsü’ndeki meslektaşları ile birlikte, deneysel otoimmün ensefalomiyelit (EAE) modeline dayalı MS'in çeşitli fare modellerinde mRNA aşısının etkilerini test ettiler.