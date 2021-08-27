Korona aşısı olmadılar! Anne kız şimdi birlikte hastanede yatıyorlar

Aşı yaptırmadığım için pişmanım

Nazmiye Akkoyun ise şöyle konuştu: “Biz bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyoruz. Ben pozitif olduğumu daha sonra öğrendim. Şu an tedavimiz devam ediyor. Hastalığa nasıl yakalandığımızı bilmiyoruz. Hastalık annemden bana geçti. Annem hastalığı biraz ağır, ben ise biraz daha hafif atlattım. Aşı yaptırmadık. Aşı yaptırmak için biraz geç kaldık. Bu ön yargıdan dolayı değil. Zamanımız olmadığı için aşı yaptıramadık."