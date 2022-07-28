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Korkutan vaka artışı! Risk haritası kıpkırmızı oldu

Korkutan vaka artışı! Risk haritası kıpkırmızı oldu

Sağlık Bakanlığı'nın "Hayata Eve Sığar" uygulamasındaki Covid-19 yoğunluk haritasında Kırıkkale'nin büyük bir bölümü, "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü.

Korkutan vaka artışı! Risk haritası kıpkırmızı oldu

Pandemide yaklaşık 2,5 yıl geride kalırken, pozitif vaka sayıları da yeninden artışa geçti. Kırıkkale'de de son günlerde vaka sayıları günlük 150'nin üzerinde artış gösterdi. 

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Korkutan vaka artışı! Risk haritası kıpkırmızı oldu

Covid-19 vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü. 

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Korkutan vaka artışı! Risk haritası kıpkırmızı oldu

Hatırlatma dozu randevularının yeniden açılmasıyla birlikte "BioNTech" aşısının üzerinden 6 ay geçenler ise aşı yaptırmak için hastanelere başvurdu.

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Korkutan vaka artışı! Risk haritası kıpkırmızı oldu
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