Korkutan vaka artışı! Risk haritası kıpkırmızı oldu
Sağlık Bakanlığı'nın "Hayata Eve Sığar" uygulamasındaki Covid-19 yoğunluk haritasında Kırıkkale'nin büyük bir bölümü, "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü.
Pandemide yaklaşık 2,5 yıl geride kalırken, pozitif vaka sayıları da yeninden artışa geçti. Kırıkkale'de de son günlerde vaka sayıları günlük 150'nin üzerinde artış gösterdi.
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Covid-19 vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge döndü.
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Hatırlatma dozu randevularının yeniden açılmasıyla birlikte "BioNTech" aşısının üzerinden 6 ay geçenler ise aşı yaptırmak için hastanelere başvurdu.
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