Korkutan uyarı: Çin'den gelen toz bulutu korona yapıyor
ÇİN'den rüzgar ile gelen sarı virüs tozuyla ilgili yapılan bazı açıklamalar korkuyan neden oldu.
Kuzey Kore'de, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği söylenen "sarı toz" bulutu nedeniyle halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı. Uyarının ardından başkent Pyongyang'da sokakların tamamen boşaldığı görüldü.
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Kuzey Kore yetkilileri, salgının başladığı Çin'le sınır komşusu olmalarına karşın ülkede şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmediğini söylüyor. Ancak Ocak ayından beri sınırlarını kapatan ülke salgın nedeniyle teyakkuzda ve halkın hareket serbestisi kısıtlanmış durumda.
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Mevsimsel toz bulutlarıyla Covid-19 arasında bir bağlantı olabileceğine dair henüz bir bulgu yok.
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Türkmenistan'da da "virüslü toz bulutları nedeniyle" halktan maske takmaları istenmişti.
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