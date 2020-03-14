Korkutan haber! Koronavirüslü bebek virüsü anne karnında mı kaptı
Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle ölen çocuk olmadı. Ancak İngiltere'den gelen haber tüm anne babaları korkuttu. Yeni doğan bir bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bebeğin virüsü anne karnında kaptığı sanılıyor.
İngiltere'de yeni doğan bir bebek, koronavirüs testi pozitif çıkan dünyanın en genç vakası oldu. Bebeğin annesi zatürre şüphesiyle günler önce hastaneye kaldırıldı. Ancak test sonucu doğumdan sonra gelebildi. Annenin durumunun bebeğinkinden daha kötü olduğu anlaşılınca ikili ayrı hastanelerde tedavi görmeye başladı. Bebek, doğumun gerçekleştiği North Middlesex Hastanesi'nde tedavi edilirken, anne ise enfeksiyonda uzman bir hastaneye taşındı.
Doğum sonrasında mı yoksa rahim yoluyla mı kaptı?
Daily Mail’in haberine göre, annenin test sonucunun pozitif çıkmasından sonra bebek de doğumun hemen ardından teste tabi tutuldu. Doktorlar bebeğin virüsü doğum sırasında mı yoksa rahim yoluyla mı kaptığını anlamaya çalışıyor.
“İki hastayla da temas eden personele kendilerini izole etmeleri tavsiye edildi” diyen bir kaynak, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Sağlık yetkilileri hastaların durumunun ardındaki koşulları bir an önce tespit etmeye çalışıyor.”
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni koronavirüsün çocukları daha az etkilediği biliniyor.