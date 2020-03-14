Korkutan haber! Koronavirüslü bebek virüsü anne karnında mı kaptı

İngiltere'de yeni doğan bir bebek, koronavirüs testi pozitif çıkan dünyanın en genç vakası oldu. Bebeğin annesi zatürre şüphesiyle günler önce hastaneye kaldırıldı. Ancak test sonucu doğumdan sonra gelebildi. Annenin durumunun bebeğinkinden daha kötü olduğu anlaşılınca ikili ayrı hastanelerde tedavi görmeye başladı. Bebek, doğumun gerçekleştiği North Middlesex Hastanesi'nde tedavi edilirken, anne ise enfeksiyonda uzman bir hastaneye taşındı.