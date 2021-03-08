Korkutan açıklama! NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı
NASA'da araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.
NASA'da yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi. Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.
Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var. Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor.
Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.
NTV'de yer alan habere göre yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.