Korkutan açıklama 5 kişilik aile koronavirüse yakalandı hepsinde farklı belirtiler çıktı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü geride bırakırken, koronavirüsün belirtileriyle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Koronavirüs ilgili genel semptomların dışında bazı belirtilerin bünyeden bünyeye farklılık göstermesi de endişe yaratıyor. İngiltere'de beş kişilik bir aile koronavirüse yakalandı. Ancak aile bireylerinin her biri farklı bir belirti gösterdi.