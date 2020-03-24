Korkutan açıklama 5 kişilik aile koronavirüse yakalandı hepsinde farklı belirtiler çıktı
Koronavirüsün bulaştığı kişilerde farklı belirtiler ortaya çıkarması korkutuyor. İngiltere'de beş kişilik bir aile koronavirüse yakalandı. Ancak aile bireylerinin her biri farklı bir belirti gösterdi.
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 500'ü geride bırakırken, koronavirüsün belirtileriyle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Koronavirüs ilgili genel semptomların dışında bazı belirtilerin bünyeden bünyeye farklılık göstermesi de endişe yaratıyor. İngiltere'de beş kişilik bir aile koronavirüse yakalandı. Ancak aile bireylerinin her biri farklı bir belirti gösterdi.
Virüsü kapan ancak herkesten farklı semptomlar gösteren kişiler açıklama yaparak insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. O kişilerden biri de İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Isla Haslam. Haslam'ın ailesinde en küçüğü 9 yaşında 5 kişi koronavirüse yakalandı ve hepsi de farklı farklı belirtiler gösterdi.
DailyMail'deki habere göre Güney Londra'daki Balham'da yaşayan halkla ilişkiler uzmanı Isla, bir aile yemeği sonrasında hastalandı.
Pazar araştırması yöneticisi olan 26 yaşındaki kardeşi Jonathan, 56 yaşındaki annesi Jane, 59 yaşındaki üvey babası Dave, ve henüz 9 yaşında olan kız kardeşi Harriet koronavirüse yakalandı.