'Korkunç, tasvip etmiyorum' deyip eleştirdi Selda Bağcan'dan Gülşen'in cesur kıyafetlerine tepki
Usta sanatçı Selda Bağcan, Gülşen'in sahnede tercih ettiği ve her biri günlerce konuşulan cesur dekolteli kıyafetleri için 'Korkunç' diyerek tasvip etmediğini söyledi.
Türk Halk müziğinin sevilen ismi ve usta sanatçısı Selda Bağcan, Hande Yener ve Gülşen'in son dönemde çok eleştirilen ve neredeyse her sahneye çıktıklarında günlerce konuşulan iddalı kıyafet tercihlerini yorumladı. Selda Bağcan, "Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum" dedi. Selda Bağcan'ın bu yorumu sosyal medyada 'ikinci İzzet Yıldızhan vakası mı olacak' şeklinde yorumlandı.
Magazin dünyası son günlerde kadın şarkıcıların sahnede giydiği kıyafetleri tartışıyor. Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın "Sahneye külotla çıkan şarkıcı görmek istemiyorum" eleştirilerinin ardından tavan yapan tartışmaların çıkmıştı ve İzzet Yıldızhan'a tepki yağmıştı. Sahnede iddialı ve cesur dekolteler tercih eden şarkıcılara benzer bir eleştiri daha geldi.
Şarkıcı Gülşen'in önceki günlerde gerçekleştirdiği konserde hem seçtiği kıyafet hem de konser sırasında bir konuğunun kucağına oturması sosyal medyayı salladı.
Gülşen'in bu hareketinin ardından alevlenen tartışmalarla ilgili bir yorum da usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi.