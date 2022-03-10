'Korkunç, tasvip etmiyorum' deyip eleştirdi Selda Bağcan'dan Gülşen'in cesur kıyafetlerine tepki

Türk Halk müziğinin sevilen ismi ve usta sanatçısı Selda Bağcan, Hande Yener ve Gülşen'in son dönemde çok eleştirilen ve neredeyse her sahneye çıktıklarında günlerce konuşulan iddalı kıyafet tercihlerini yorumladı. Selda Bağcan, "Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum" dedi. Selda Bağcan'ın bu yorumu sosyal medyada 'ikinci İzzet Yıldızhan vakası mı olacak' şeklinde yorumlandı.