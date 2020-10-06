Korkunç rapor ortaya çıktı! 26 hayvan türünden insanlara geçebilir
İNGİLTERE'de yapılan bir koronavirüs araştırmasının sonuçları bilim dünyasında endişeyle karşılandı.
İngiltere'de University College London (UCL) tarafından yapılan bir araştırma insanların endişeye kapılmasına yol açtı. Araştırmada insanlarla temas halinde olan 26 hayvan türünün koronavirüse yakalanma riskine açık olduğuna işaret ediyor.
Uzmanlar, bunun hayvan türlerinin nesli için tehdit oluşturabileceği gibi, bu hayvanların bir "virüs rezervi"ne dönüşebileceği ve sonradan insanlara virüs geçirebileceğini söylüyor.
Koronavirüs salgınının yarasalar arasında başladığı ve daha sonra muhtemelen karıncayiyenlerden insanlara geçtiği düşünülüyor.
Kanıt bulunamamıştı: Salgının başlangıcında Hong Kong'da bir köpeğin "hafif koronavirüs belirtileri" göstermesi endişeye neden olmuş ancak sonradan uzmanlar, evcil hayvanların bir enfeksiyon kaynağı olabileceğine ilişkin kanıt bulunmadığını açıklamışlardı.