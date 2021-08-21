Korkunç olayın adresi Afyonkarahisar! Anne ve oğlu vurulmuş baba asılı halde bulundu
AFYONKARAHİSAR'da iki kardeş, ailelerinden haber alamayıp komşulara haber verdi. Eve giren komşular, aileyi korkunç halde buldu. Olayla ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dün hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M’yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi.
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Bugün öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi.
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Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı.
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Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.’nin (45) cesetleri ile karşılaştı.
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