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Korkunç olayın adresi Afyonkarahisar! Anne ve oğlu vurulmuş baba asılı halde bulundu

Korkunç olayın adresi Afyonkarahisar! Anne ve oğlu vurulmuş baba asılı halde bulundu

AFYONKARAHİSAR'da iki kardeş, ailelerinden haber alamayıp komşulara haber verdi. Eve giren komşular, aileyi korkunç halde buldu. Olayla ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor.

Korkunç olayın adresi Afyonkarahisar! Anne ve oğlu vurulmuş baba asılı halde bulundu

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dün hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M’yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. 

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Korkunç olayın adresi Afyonkarahisar! Anne ve oğlu vurulmuş baba asılı halde bulundu

 Bugün öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi.

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Korkunç olayın adresi Afyonkarahisar! Anne ve oğlu vurulmuş baba asılı halde bulundu

Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı.

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Korkunç olayın adresi Afyonkarahisar! Anne ve oğlu vurulmuş baba asılı halde bulundu

Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.’nin (45) cesetleri ile karşılaştı.

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