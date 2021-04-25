Korkunç olay! Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

Kırıkkale'de bir vahşet yaşandı. 56 yaşındaki eşi Koçer D.'yi çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki M.D. daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. İtfaiye gelip de yangına müdahale ederken yaşlı adam da ekiplere yardım etti. Yangın söndürüldükten sonra ifadesi alınmak için karakola götürülünce de eşini öldürdüğünü ve eşinin yaktığı evde olduğunu söyledi.