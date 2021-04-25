Korkunç olay! Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi
KIRIKKALE'de eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de bir vahşet yaşandı. 56 yaşındaki eşi Koçer D.'yi çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki M.D. daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. İtfaiye gelip de yangına müdahale ederken yaşlı adam da ekiplere yardım etti. Yangın söndürüldükten sonra ifadesi alınmak için karakola götürülünce de eşini öldürdüğünü ve eşinin yaktığı evde olduğunu söyledi.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.'yi bıçaklayarak öldürdü.
M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.