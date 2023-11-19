Korkunç olay! Manisa'da anne ve kızı asansörde ölü bulundu! Kim öldürdü?

Manisa’nın Salihli ilçesinde anne ve kızı asansörde ölü bulundu. Olay, Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı.