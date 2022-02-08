Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Kanlar içinde kaldı
Rumeli Kavağı'nda yüzen voleybolcu Belgin Azak'ın başına gelen akılalmaz olay spor kariyerini bitirdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı Robert Spor Kulübü Derneği'nde forma giyen Belgin Azak (22), 7 Temmuz 2018'de İstanbul Rumeli Kavağı'nda yüzerken kendisine doğru hızla gelen bir tekne gördü.
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Genç kız, gelen tekneden kendisini korumak için suya daldı
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O sırada üzerinden geçen teknenin pervanesi Belgin'in kolunu kaparak bileğinin kopmasına neden oldu.
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Ağır yaralanan Belgin, uzun süren tedavi sürecinde yaşam savaşını kazandı.
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