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Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Kanlar içinde kaldı

Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Kanlar içinde kaldı

Rumeli Kavağı'nda yüzen voleybolcu Belgin Azak'ın başına gelen akılalmaz olay spor kariyerini bitirdi.

Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Kanlar içinde kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı Robert Spor Kulübü Derneği'nde forma giyen Belgin Azak (22), 7 Temmuz 2018'de İstanbul Rumeli Kavağı'nda yüzerken kendisine doğru hızla gelen bir tekne gördü.

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Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Kanlar içinde kaldı

Genç kız, gelen tekneden kendisini korumak için suya daldı

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Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Kanlar içinde kaldı

O sırada üzerinden geçen teknenin pervanesi Belgin'in kolunu kaparak bileğinin kopmasına neden oldu. 

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Korkunç olay! İstanbul Boğazı'nda yüzen voleybolcunun kariyeri bitti: Kanlar içinde kaldı

Ağır yaralanan Belgin, uzun süren tedavi sürecinde yaşam savaşını kazandı.

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