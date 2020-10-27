Korkunç olay! 90 yaşında kadına tecavüz edip bu hale getirdi
41 yaşındaki bir adam, huzurevinde çalışan bir asistan tarafından tecavüze uğrayan 90 yaşındaki büyükannesinin şok edici görüntülerini paylaştı.
İngiltere'de Grater Manchester'daki bir huzurevinde kalan 90 yaşındaki kadının başına korkunç bir olay geldi. 2019 Kasım ayında huzurevinde çalışan bir asistan tarafından cinsel saldırıya uğradı.
Bu durumu şimdiye kadar söylemeyen kadının torunu, yaşlı kadının saldırıya uğradığı fotoğraflarını paylaşarak kamuoyundan yardım istedi.
Yaşlı kadının sağ tarafının morluklarla dolu fotoğrafını paylaşan adam "Neredeyse 12 ay önce büyükannem, bakımevindeki bir asistan tarafından önce cinsel saldırıya uğradı, ardından dövüldü" dedi.
Fotoğrafları paylaşan adam "Bakımevi, büyükannemin olabilecek en büyük kabusu yaşamasına izin verdi. İradesi dışında yatağa bağlı tutulan ve karşılık veremeyen bir bayan dövüldü, tutuldu ve cinsel saldırıya uğradı" diyerek yaşananları dile getirdi.