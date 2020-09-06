Korkunç iddia! 'İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor'
İSTANBUL Boğazı'yla ilgili tüyler ürperten görüntü ve iddialar... Sarıyer'de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Özellikle sabah saatlerinde yoğun koku oluyor. Atık dökülen bölgede suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü.
Sarıyer Yeni Mahalle'de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü.
'Kanal suyu denize akıyor'
Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak şöyle konuştu: "Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. Tamam dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor."
"Boru döşenecekti öyle kaldı. Hiç olmazsa kanalın borusunu uzatıp oradan aksın diyoruz. En azından dibe çöker. Dalgayla kıyıya vuruyor. Vurduğu zaman burası pislik üzerine eğlence alanı oluyor. Gelmezlerse kendimiz boru döşeyip 10, 15 metre ileri alırsak şimdilik kurtarırız."
'Bölgenin lağımı tamamen Boğaz'a akıyor'
Yeni Mahalle'de yaşayan Cumhur Bahar da şunları söyledi: "Burada nüfus arttıktan sonra altyapı çalışması yapılmadığından dolayı kanal direkt denize bırakılıyor. Erken saatlerde tertemiz olan deniz saat 9 ve 10'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple deniz kapanıyor. Sonrası tamamen kanalizasyon kokusu."