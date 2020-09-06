Korkunç iddia! 'İstanbul Boğazı'na kanalizasyon atığı bırakılıyor'

'Kanal suyu denize akıyor'

Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak şöyle konuştu: "Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. Tamam dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor."