Korkunç iddia! Bir doz koronavirüs aşısı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını için bir çok ülke aşı çalışması için çaba sarfediyor. ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında bir kişiyi koruyacak iki doz aşı için yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan “Squalene” adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti.