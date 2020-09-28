Korkunç iddia! Bir doz koronavirüs aşısı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor
ABD’de faaliyet gösteren ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü, koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili tüyler ürperten bir iddiada bulundu. Örgüt, bir doz aşı için 250 bin köpekbalığının öldürüleceğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını için bir çok ülke aşı çalışması için çaba sarfediyor. ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında bir kişiyi koruyacak iki doz aşı için yarım milyon köpekbalığının katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu, köpekbalıklarının karaciğerinden yapılan “Squalene” adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti.
Koronavirüs aşısı için etken madde köpekbalığında
Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ “Squalene” için yüzbinlerce köpekbalığının katledilebileceğini vurguladı.
Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.
Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı gerekiyor
Squalene maddesinin kullanılan bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpekbalığının katledilmesi gerektiği kaydedildi.