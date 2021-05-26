'Korkunç hissediyorum' demişti! AstraZeneca'nın aşısını olan İngiliz model öldü
İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısını olduktan günler sonra hayatını kaybetti. İngiltere ağırlıklı olarak kullanılan aşı, modelin ölümü sonrası yeniden tartışmaya açıldı. Avrupa İlaç Ajansı, modelin ölümüyle ilgili soruşturma kararı aldı.
İngiltere, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden 39 yaşındaki modeli konuşuyor.
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti.
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Bu haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirdi.
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"Korkunç hissediyorum"
Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda 'Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı' ifadelerine yer vermişti.
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