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Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!

Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!

HONG KONG'da konser veren Mirror Grubunun dansçılarının üzerine dev ekran düştü. Korkunç kazada iki dansçı yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!

Mirror müzik grubu, önceki gece Hong Kong'da bir konser veriyordu. Konser esnasında konser alanında bulunan dev ekranlardan bir tanesi dansçıların üzerine düştü. Korkunç kazada şans eseri ölen olmazken yaralanan iki dansçıdan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!

Gerçekleşen kaza sonrası konser durdurulurken seyirciler salondan dışarıya çıkartıldı.

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Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!

Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçıların Queen Elizabeth Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Haberin videosu için tıklayın

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Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!

Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı.

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