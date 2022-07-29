Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!

Mirror müzik grubu, önceki gece Hong Kong'da bir konser veriyordu. Konser esnasında konser alanında bulunan dev ekranlardan bir tanesi dansçıların üzerine düştü. Korkunç kazada şans eseri ölen olmazken yaralanan iki dansçıdan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.