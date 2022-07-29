Korkunç görüntü! Konser alanındaki dev ekran dansçıların üzerine düştü!
HONG KONG'da konser veren Mirror Grubunun dansçılarının üzerine dev ekran düştü. Korkunç kazada iki dansçı yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Mirror müzik grubu, önceki gece Hong Kong'da bir konser veriyordu. Konser esnasında konser alanında bulunan dev ekranlardan bir tanesi dansçıların üzerine düştü. Korkunç kazada şans eseri ölen olmazken yaralanan iki dansçıdan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Gerçekleşen kaza sonrası konser durdurulurken seyirciler salondan dışarıya çıkartıldı.
Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçıların Queen Elizabeth Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.
Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı.